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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 19:03

وزير الصحة : قريبا.. سنكون في غنى عن استيراد لقاح كورونا الاجنبي

واضاف نمكي في تصريح له اليوم السبت، "نحن بذلنا جهودا كثيرة لنصبع انطلاقا من طاقاتنا المحلية، قادرين على تقليص عملية الاستيراد العشوائي للدواء والاجهزة الطبية، والحد من الاضرار بالانتاج المحلي وتوفير الدعم الخاص لاصحاب الصناعات ذات الصلة.

واعرب وزير الصحة، عن تقديره لجهود منتجي الادوية والاجهزة الطبية داخل البلاد؛ مبينا انه مع بدء الجائحة نحن كنا مضطرين الى استيراد الكمامات والاجهزة الطبية من الخارج، لكن بفضل جهود الكوادر المحلية المختصة استطعنا بلوغ الاكتفاء الذاتي خلال شهرين فقط؛ واليوم ايران على اتم الجاهزية لتصدير الادوات الطبية والعلاجية الى الدول الاخرى ايضا.

وتابع القول : انني استطيع ان اعلن بكل فخر واعتزاز، ان ايران اصبحت واحدة من الدول المكتفية ذاتيا في مجال مكافحة فيروس كورونا واحتواء هذ الوباء.
مصدر : وكالات
رقم : 940225
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