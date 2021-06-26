الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد، أبو الفضل بعجي، مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي للحزب".



وأضاف: "كما استقبل السيد الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده السيد، عبد الوهاب آيت منقلات، رئيس بلدية تيزي وزو، الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى واحد في المئة".



وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، قدم استقالة حكومته للرئيس الجزائري يوم الخميس، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها الرئيس تبون وكلفه بتصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.



وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية الأخيرة 23%، وهي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية، بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.