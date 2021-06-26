روسيا تندد بالعقوبات الغربية ضد سوريا

فقد ندد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، بالإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية ضد سوريا، مؤكدا أنها تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في هذا البلد.



وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي، يوم السبت، قال نيبنزيا: إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في سوريا تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب والتي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة وباء كورونا.



ورأى نيبينزيا أن الإجراءات الاقتصادية القسرية تأتي في إطار محاولات الدول الغربية لاستهداف السلطات الشرعية في سورية بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصادياً.