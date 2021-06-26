الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 حزيران 2021 ساعة 20:56

خطيب زادة: لن نتفاوض الى ما لا نهاية

خطيب زادة: لن نتفاوض الى ما لا نهاية
وفي تغريدة له على تويتر كتب سعيد خطيب زادة: كنا الطرف الاكثر فاعلية ونشاطا في فيينا بسبب التزامنا الجاد في الحفاظ على الاتفاق الذي حاولت الولايات المتحدة تدميره، فيما قدمنا أغلب المسودات (في المفاوضات).

وأضاف خطيب زادة: مازلنا نعتقد ان التوصل الى اتفاق أمر ممكن، شريطة ان تقرر الولايات المتحدة التخلي عن الإرث الفاشل لترامب، مصرحا: ان ايران لن تتفاوض الى ما لا نهاية.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الى جانب أميركا والصين وروسيا قد توصلت في عام 2015 الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وكان مقررا وفق هذا الاتفاق ان تتقبل ايران بعض القيود في أجزاء من برنامجها النووي، وفي المقابل يتم رفع حالات الحظر التي فرضت على طهران بذريعة برنامجها النووي.

لكن الادارة الاميركية في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق النووي في ايار/مايو 2018 واستأنفت فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بل وشددت حالات الحظر واضافت حالات جديدة، وأمهلت طهران الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي سنة كاملة من اجل فسح المجال للسبل الديمقراطية ولتعويض ايران عن المنافع المترتبة على الاتفاق النووي والتي حرمت منها بسبب الانسحاب الاميركي من الاتفاق، رغم التزام الجانب الايراني بكل ما تم الاتفاق عليه، وبعد مضي مهلة السنة، اتخذت طهران عدة خطوات لتخفيف التزاماتها بالاتفاق النووي، جعلت بعد كل خطوة مهلة للجهد الدبلوماسي لضمان حقوقها، بما فيها عدم الالتزام بسقف نسبة التخصيب وحجم اليورانيوم المخصب وعدد اجهزة الطرد المركزي، وبعد مجيء جو بايدن الى رئاسة الادارة الاميركية انطلقت مفاوضات في فيينا لعودة الطرفين الى الاتفاق النووي، فيما اشترطت ايران الغاء كل حالات الحظر لعودتها الى التزاماتها بالاتفاق. إضافة الى مطالبتها بضمانة خطية بعدم انسحاب أميركا من الاتفاق مثلما فعل ترامب.
رقم : 940239
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
26 حزيران 2021
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
26 حزيران 2021
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
26 حزيران 2021
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
26 حزيران 2021
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
26 حزيران 2021
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
25 حزيران 2021
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
25 حزيران 2021
قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
25 حزيران 2021
رد إيران سيكون حاسم وقاسي بحال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي
رد إيران سيكون حاسم وقاسي بحال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي
25 حزيران 2021
رئيسي: عقيدة السياسة الخارجية الاقليمية للحكومة القادمة هي الامن الجماعي
رئيسي: عقيدة السياسة الخارجية الاقليمية للحكومة القادمة هي الامن الجماعي
25 حزيران 2021
روحاني: عمليات التطعيم بلقاح كورونا ستتسارع مع حل مشكلة الواردات
روحاني: عمليات التطعيم بلقاح كورونا ستتسارع مع حل مشكلة الواردات
25 حزيران 2021
الرئيس روحاني: إيران الأولى عالمياً في توصيل الغاز للمدن والقرى
الرئيس روحاني: إيران الأولى عالمياً في توصيل الغاز للمدن والقرى
24 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"