بريطانيا تسجل أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 5 فبراير

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18270، مقارنة مع 16703 الخميس و15810 الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4717811 إصابة.



وتمثل حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس في بريطانيا منذ يوم 5 فبراير، حينما بلغ هذا المؤشر مستوى 19000 حالة.



وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 23 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 21 الخميس و18 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128089 شخصا.



كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.078 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.244 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.



وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.