99 خرقاً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية خلال 24 ساعة

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم رصد ستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على كيلو16 والفازة والجبلية و11 خرقاً بقصف مدفعي و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار إلى أن من بين الخروقات تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا.



وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.