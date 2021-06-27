الصفحة الرئيسية
0
الأحد 27 حزيران 2021 ساعة 10:59

إيران: لن نسلم الوكالة الدولية تسجيلات الأنشطة النووية

إيران: لن نسلم الوكالة الدولية تسجيلات الأنشطة النووية
وأوضح قاليباف في كلمة له خلال جلسة للبرلمان برئاسته "لن نعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً صور كاميرات المراقبة لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انقضى و جميع البيانات ستبقى لدى إيران".

وأضاف قاليباف إن "إيران عازمة على تطبيق قانون إلغاء العقوبات، ولن يتم تجديد مهلة الاتفاق مع الوكالة الدولية".

وتابع قاليباف "بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المحددة في القانون، لم يتم تجديد أي شيء، وبعد ذلك لم يتم تسليم أي من العناصر المسجلة للأنشطة النووية الإيرانية بالداخل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه الأشرطة المسجلة هي في حوزة إيران".

وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، الأمر الذي سمح لها برفع الأنشطة النووية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاق مؤقت لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول  المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.

وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 من آيار/مايو الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.


 
رقم : 940331
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
26 حزيران 2021
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
26 حزيران 2021
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
26 حزيران 2021
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
26 حزيران 2021
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
26 حزيران 2021
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
25 حزيران 2021
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
25 حزيران 2021
قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
25 حزيران 2021
رد إيران سيكون حاسم وقاسي بحال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي
رد إيران سيكون حاسم وقاسي بحال تجاوزت امريكا الاتفاق النووي
25 حزيران 2021
رئيسي: عقيدة السياسة الخارجية الاقليمية للحكومة القادمة هي الامن الجماعي
رئيسي: عقيدة السياسة الخارجية الاقليمية للحكومة القادمة هي الامن الجماعي
25 حزيران 2021
روحاني: عمليات التطعيم بلقاح كورونا ستتسارع مع حل مشكلة الواردات
روحاني: عمليات التطعيم بلقاح كورونا ستتسارع مع حل مشكلة الواردات
25 حزيران 2021
الرئيس روحاني: إيران الأولى عالمياً في توصيل الغاز للمدن والقرى
الرئيس روحاني: إيران الأولى عالمياً في توصيل الغاز للمدن والقرى
24 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"