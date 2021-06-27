عراقجي: حان الوقت لتتخذ جميع الدول قراراتها بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي

وأوضح عراقجي في مقابلة مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، أن ”مفاوضات فيينا وصلت إلى مراحلها النهائية، وتفاوضنا بشكل كاف على بعض المسائل المتبقية“، مضيفا: ”حان الوقت لتتخذ جميع الدول قراراتها بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي“.



وبين عراقجي عقب اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ”لقد أثار بعض النواب اليوم بعض الاقتراحات الجديدة بشأن المفاوضات النووية، فيما تم الرد على أسئلة البعض الآخر“، معتبرا أن ”هذه الاجتماعات مع أعضاء البرلمان تساعد على بناء تفاهم وتوافق وطني“.



ورأى كبير المفاوضين الإيرانيين، أن ”بلاده اتخذت قراراتها الصعبة عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، فيما قررت طهران البقاء في الاتفاق، وهي خطوة أدت للحفاظ على الاتفاق حتى الآن، والآن جاء دور الأطراف الأخرى“.



وفي النهاية، أكد عباس عراقجي: ”لقد حان الوقت لكي تتخذ جميع الأطراف قرارا، ويجب على الدول المتفاوضة اتخاذ قراراتها الصعبة“.