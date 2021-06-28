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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 06:53

كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق

كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
وقالت كتائب سيد الشهداء في بيان لها عقب غارة أمريكية استهدفت قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية فجر اليوم "من الان فصاعداً سنذهب مع الاحتلال الامريكي إلى الحرب المفتوحة واولها استهداف طائراتهم المعادية في سماء عراقنا".

ونعت كتائب سيد الشهداء"، الإثنين، أربعة من مجاهديها الذين قضوا إثر القصف الأميركي الذي استهدف مواقعا على الحدود العراقية السورية، وهم كل من "الشهيد حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني، الشهيد كرار سعد حمدان جلوب المحمداوي، الشهيد كرار عبدالعزيز زينل الشبكي، الشهيد محمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي".  

 وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح قوات عراقية في العراق وآخر في سوريا.  

وقالت الوزارة في بيان لها إن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".    

وأضاف البيان، أن "هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".    

وأشارت مصادر استندت إليها وسائل إعلام عالمية، إلى أن "القصف على الحدود استهدف مواقعا كانت تستخدم من قبل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".    

وتابع بيان البنتاغون، أن "المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم من قبل فصائل مسلحة".    

وكشف البيان أن "الرئيس بايدن وجه بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات جماعات مدعومة إيرانيا ضد مصالحنا في العراق".    

واشار إلى أن "قواتنا موجودة في العراق بدعوة من الحكومة من أجل المساعدة في هزيمة تنظيم داعش".    

كما أكد أن "الغارات قرب الحدود العراقية السورية كانت محدودة النطاق بشكل مناسب وضرورية لمواجهة التهديد".   
رقم : 940416
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