برلماني إيراني: أميركا تريد ابقاء الحظر علينا بأي ثمن

واشار محمود عباس‌ زاده مشکیني ،في تصريح صحفي أمس الاحد، الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، موضحاً: إن اميركا تريد الاحتفاظ بالحظر مهما كان الثمن مايؤكد انها تعد مخططات منها استخدام آلية الزناد.



واضاف زاده مشکیني: إنه لهذا السبب تقتضي مصالحنا الوطنية الحصول على ضمانات لان الضغوط القصوى الاميركية والغربية قد آلت الى الفشل واقتصادنا الداخلي يثمر عن نتائج.



وتابع زاده مشکیني: إنه بالنظر الى وجوب تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وتأكيدات قائد الثورة على الغاء الحظر ومن ثم التحقق وبعدها يتم العودة الى تعهدات الاتفاق النووي.



ولفت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية الى ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية لم يشعروا بالارتياح الكامل ازاء مسار المفاوضات النووية.



وعدّ زاده مشکیني المقاومة التي يبديها الغربيون لاسيما اميركا على صعيد منح ضمانات في الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي يثير الشبهات تماما.



وشدد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية ان مجلس الشورى الاسلامي ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لايريدون وقوع أي تباطؤ في المفاوضات ولو ليوم واحد بعد التحقق من الغاء الحظر بشكل كامل.