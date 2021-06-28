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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 08:34

تنسيقية المقاومة العراقية تؤكد على القصاص من الأمريكان

تنسيقية المقاومة العراقية تؤكد على القصاص من الأمريكان
وقالت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها "نجدد التأكيد على أننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور وقرار البرلمان وإرادة الشعب العراقي"، مضيفة "سنثأر لدماء شهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وسنذيق العدو مرارة الانتقام ".

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)
صدق الله العلي العظيم
لقد قلنا من قبل بأننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار البرلمان، وإرادة الشعب العراقي، وها هي قوات الاحتلال تتمادى في إجرامها بتكرار اعتدائها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سورية، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن بلدهم وشعبهم استُشهدوا اليوم بأيدي أمريكية في قاطع القائم.
نحن في تنسيقية المقاومة العراقية سنثأر لدماء شهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وبعونه تعالى سنذيق العدو مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار اعتداءه، والله غالب على أمره.
تنسيقية المقاومة العراقية
رقم : 940434
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