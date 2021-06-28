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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 08:35

اليمن.. مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة

اليمن.. مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة
وأوضح المتوكل أن السفينة المحتجزة تسمى (راجيانا – RAGGIANA) وتحمل كمية 8,867 طن من مادة ‎الغاز، مشيرا إلى أن تحالف العدوان منع وصول السفينة إلى ميناء ‎الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن قوى العدوان تحتجز 3 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت ، و سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ستة أشهر “206”يوما من القرصنة البحرية.

وأكدت شركة النفط أن تحالف العدوان يحتجز السفن النفطية على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
مصدر : وكالات
رقم : 940435
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