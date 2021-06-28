رئيسي: بإمكان أدعياء حقوق الإنسان أن يتفقدوا سجون إيران متى شاؤوا

وقال آية الله ابراهيم رئيسي: ان التواصل مع المواطنين قضية هامة للغاية بالنسبة للجهاز القضائي والحكومة، مشيرا الى قيام مسؤولي القضاء بزيارات تفقدية غير معلنة الى عوائل السجناء، مضيفا ان نسبة توفير فرص العمل للسجناء بلغت 55 بالمائة، وهناك خطة لإيصال هذه النسبة الى 80 بالمائة.



وبيّن رئيسي: ان احصاءات منح الاجازات للسجناء في ايران بسبب كورونا لا يمكن مقارنتها مع الدول الاخرى، فقد تم منح اكثر من 120 ألف سجين اجازات بسبب كورونا ومن اجل الحفاظ على صحتهم، وهذا امر غير مسبوق في أي مكان بالعالم.



وأردف آية الله رئيسي: كل من يدعي الدفاع عن حقوق الانسان، يمكنهم متى شاؤوا ان يتفقدوا سجون ايران ويطلعوا عن كثب على اوضاع السجناء، ليروا أي دولة هي التي تراعي حقوق الانسان.