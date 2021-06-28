الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 08:46

رئيسي: بإمكان أدعياء حقوق الإنسان أن يتفقدوا سجون إيران متى شاؤوا

رئيسي: بإمكان أدعياء حقوق الإنسان أن يتفقدوا سجون إيران متى شاؤوا
وقال آية الله ابراهيم رئيسي: ان التواصل مع المواطنين قضية هامة للغاية بالنسبة للجهاز القضائي والحكومة، مشيرا الى قيام مسؤولي القضاء بزيارات تفقدية غير معلنة الى عوائل السجناء، مضيفا ان نسبة توفير فرص العمل للسجناء بلغت 55 بالمائة، وهناك خطة لإيصال هذه النسبة الى 80 بالمائة.

وبيّن رئيسي: ان احصاءات منح الاجازات للسجناء في ايران بسبب كورونا لا يمكن مقارنتها مع الدول الاخرى، فقد تم منح اكثر من 120 ألف سجين اجازات بسبب كورونا ومن اجل الحفاظ على صحتهم، وهذا امر غير مسبوق في أي مكان بالعالم.

وأردف آية الله رئيسي: كل من يدعي الدفاع عن حقوق الانسان، يمكنهم متى شاؤوا ان يتفقدوا سجون ايران ويطلعوا عن كثب على اوضاع السجناء، ليروا أي دولة هي التي تراعي حقوق الانسان.
مصدر : وكالات
رقم : 940437
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
28 حزيران 2021
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
28 حزيران 2021
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
28 حزيران 2021
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
28 حزيران 2021
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
28 حزيران 2021
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
26 حزيران 2021
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
26 حزيران 2021
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
26 حزيران 2021
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
26 حزيران 2021
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
26 حزيران 2021
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
26 حزيران 2021
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
25 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟