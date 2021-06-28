بغداد: لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان

وقال ناظم ،في حديث متلفز، إن "لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وتم فتح حساب مصرفي في لبنان، كما تبقت ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني".



وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة، وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات".



وتابع ناظم أن "القرار العراقي هو مساعدة لبنان في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن، والشاحنات هي الطريقة الأسرع".



وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه".