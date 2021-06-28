الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 11:24

إيران تعلق على استهداف الحشد الشعبي: أمريكا تزعزع المنطقة

إيران تعلق على استهداف الحشد الشعبي: أمريكا تزعزع المنطقة
وقالت الخارجية الإيرانية ان “إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية”، مشددة على أن ” الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها”.

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلا: “ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلا من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها”، مشيرا إلى أنه “يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة”.

وأضاف ان “أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها”.
رقم : 940464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
28 حزيران 2021
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
28 حزيران 2021
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
28 حزيران 2021
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
26 حزيران 2021
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
26 حزيران 2021
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
26 حزيران 2021
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
26 حزيران 2021
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
26 حزيران 2021
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
حجب مواقع المقاومة.. عدوان أمريكيّ غاشم على "حرية التعبير"
26 حزيران 2021
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
نصرالله: نحن مع تقوية الجيش وندعو لدعمه
25 حزيران 2021
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
25 حزيران 2021
قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
25 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟