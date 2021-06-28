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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 11:32

تواصل فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين في فلسطين المحتلة

تواصل فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين في فلسطين المحتلة
ومع ساعات المساء بدأت وحدة الكوشوك بإشعال المئات من الإطارات التي شكلت سحب كبيرة من الدخان الأسود.

كما شهد محيط جبل صبيح توافدا كبيراً من السكان مدعومين بوحدة المشاعل تزامناً مع ترديد الثوار الهتافات والتكبيرات عبر مكبرات الصوت.

وشهدت قمة الجبل ومحيطها مساء الأحد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، في الوقت الذي تحدثت به وسائل إعلام عبرية عن إمكانية الشروع بإخلاء البؤرة الاستيطانية.

ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتعمل وحدة الكوشوك على حرق أعداد كبيرة من الإطارات التي يغطي دخانها سماء المنطقة وأربكت المستوطنين على جبل صبيح.

كما يستخدم ثوار بيتا أشعة الليزر ومكبرات الصوت لخلق حالة من الإزعاج والإرباك للمستوطنين وجنود الاحتلال.

واستشهد خلال مواجهات الدفاع عن جبل صبيح 4 شبان وأصيب المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.
رقم : 940468
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