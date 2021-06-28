طقس صيفي رطب مع ارتفاع في درجات الحرارة

الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الداخلية والجبلية.



– الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد نسبة الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الصيفية.



الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح احيانا.



– درجات الحرارة تتراوح : على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.



– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.



– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %



– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.



– حرارة سطح الماء: 26 درجة.



– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.