ازاحة الستار عن عدة إيرانية لكشف المخدرات

و في حفل إزاحة الستار عن العدة الخاصة بكشف المخدرات، اعرب العميد حسين اشتري عن شكره للزملاء في شرطة مكافحة المخدرات وتعاون الشركات القائمة على المعرفة مع الشرطة، وقال ان عدة الكشف عن المخدرات، تعد اجراء مناسب وفاعل لكشف المخدرات في أي مكان ولدى أي شخص، موضحا ان هذه العدة سيتم استخدامها في المعابر الحدودية لاجراء الاختبارات الأولية والسريعة .



واكد على أن العدة الايرانية للكشف عن المخدرات، ستزيد من دقة وسرعة العمل.



وعن تكلفة هذه العدة قال إن قيمة العينة الأجنبية لأداة الكشف عن المخدرات تبلغ 300 ألف تومان، بينما تكلفتها في إيران حوالي 20 ألف تومان، مشيرا الى امكانية تصدير هذه العدة إلى شرطة مكافحة المخدرات في البلدان الأخرى التي تحتاج إليها.