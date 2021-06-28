140 وفاة جديدة بكورونا في إيران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنین 27 حزيران/يونيو)، عن تسجيل 12 الف و351 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و180 الفا و42 شخصا.



وأضافت أن ألف و417 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و185 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و848 الف و42 شخصا لغاية الآن.



كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 23 مليونا و421 الفا و222 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.



ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و 424 الفا و855 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى مليون و 379 ألفا و431 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 5 ملایین و804 الفا و286 جرعة.