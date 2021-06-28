ستاري: المرصد الوطني الإيراني من اكبر المشاريع العلمية في ايران

وبتنفيذ هذا المشروع ستكون إيران من بين الدول العشر التي تصنع التلسكوبات في العالم.



وأضاف ستاري اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين خمسة مشاريع وطنية معرفية تابعة لرئاسة الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس روحاني: أن المرصد الوطني الإيراني سيدشن قريباً، حيث تم بناء هذا المرصد على ارتفاع 3600 متر على قمة جبل كركش قرب مدينة كاشان وسيكون ضمن أكبر سبعة مراصد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



وتابع: ان كل الأعمال من الهندسة والتصميم والتشغيل قام بها العلماء والمهندسون الإيرانيون، مشيرا الى ان تلسكوب المرصد يزن أكثر من 90 طن ومرآته تزن 4 أطنان وقطرها يبلغ 3.4 مترا ويعمل بدقة عالية.



واوضح: استخدمنا في صنع التلسكوب حوالي 40 ألف قطعة، وتم اتمامه لعدد مليونين ونصف المليون ساعة عمل هندسية وانتهى 70 بالمائة من هذا المشروع خلال اربع سنوات الماضية.