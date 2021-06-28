?>?> قاليباف: يجب تجنب الحلقة المفرغة لتشريع القوانين - اسلام تايمز
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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 18:08

قاليباف: يجب تجنب الحلقة المفرغة لتشريع القوانين

قاليباف: يجب تجنب الحلقة المفرغة لتشريع القوانين
وشدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين 28 في اجتماع المجلس التنسيقي مجلس للبرلمان بحضور رؤساء اللجان المختلفة على ضرورة مراجعة القوانين و قال ان قائد الثورة الاسلامية أكد مرارًا وتكرارًا في اجتماعات عبر الفيديو والمؤتمرات والاجتماعات المباشرة على ضرورة مراجعة القوانين في البرلمان الحادي عشر ، ومن هنا لا يوجد نقاش حول أهميتها ، وان ماهوالمهم يتلخص في طريقة العمل.

وأوضح قاليباف أن هناك عدة نقاط يجب مراعاتها فيما يتعلق بمراجعة القوانين: النقطة الأولى أن مراجعة القوانين مشروع له معنيين ويجري متابعته من قبلهم ، والنقطة الثانية تتعلق بأهمية "طريقة إنجاز العمل" ممكن ، لأن هذا العمل لن يصل إلى أي مكان بسبب الحجم الكبير والتشتت ، لذلك يجب أن نخطو خطوات طويلة للوصول إلى قانون شامل.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إذا أراد" الأفراد "فقط مراجعة القوانين ، فسوف يستغرق الأمر بضع سنوات ، ولكن إذا تم استخدام قدرات مثل" الذكاء الاصطناعي "، فسنتحرك بسرعة لمراجعة القوانين.

واشار قاليباف إلى أن طبيعة عمل مراجعة القوانين يجب أن تتم بالتوازي وأضاف: في هذا الاتجاه ، يجب استخدام قدرات "الذكاء الاصطناعي" على أكمل وجه.

وأكد رئيس المجلس أن المهمة الأولى للبرلمان في هذا الاتجاه هي منع إصدار المزيد من القوانين ، وشدد على منع استمرار هذه الحلقة

وشدد قاليباف على ضرورة مراعاة الاولويات في عرض المخططات على مجلس الشورى الاسلامي ، ووضع القضايا المستعجلة فقط على جدول أعمال المجلس.
رقم : 940540
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