قاليباف: يجب تجنب الحلقة المفرغة لتشريع القوانين

وشدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين 28 في اجتماع المجلس التنسيقي مجلس للبرلمان بحضور رؤساء اللجان المختلفة على ضرورة مراجعة القوانين و قال ان قائد الثورة الاسلامية أكد مرارًا وتكرارًا في اجتماعات عبر الفيديو والمؤتمرات والاجتماعات المباشرة على ضرورة مراجعة القوانين في البرلمان الحادي عشر ، ومن هنا لا يوجد نقاش حول أهميتها ، وان ماهوالمهم يتلخص في طريقة العمل.



وأوضح قاليباف أن هناك عدة نقاط يجب مراعاتها فيما يتعلق بمراجعة القوانين: النقطة الأولى أن مراجعة القوانين مشروع له معنيين ويجري متابعته من قبلهم ، والنقطة الثانية تتعلق بأهمية "طريقة إنجاز العمل" ممكن ، لأن هذا العمل لن يصل إلى أي مكان بسبب الحجم الكبير والتشتت ، لذلك يجب أن نخطو خطوات طويلة للوصول إلى قانون شامل.



وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إذا أراد" الأفراد "فقط مراجعة القوانين ، فسوف يستغرق الأمر بضع سنوات ، ولكن إذا تم استخدام قدرات مثل" الذكاء الاصطناعي "، فسنتحرك بسرعة لمراجعة القوانين.



واشار قاليباف إلى أن طبيعة عمل مراجعة القوانين يجب أن تتم بالتوازي وأضاف: في هذا الاتجاه ، يجب استخدام قدرات "الذكاء الاصطناعي" على أكمل وجه.



وأكد رئيس المجلس أن المهمة الأولى للبرلمان في هذا الاتجاه هي منع إصدار المزيد من القوانين ، وشدد على منع استمرار هذه الحلقة



وشدد قاليباف على ضرورة مراعاة الاولويات في عرض المخططات على مجلس الشورى الاسلامي ، ووضع القضايا المستعجلة فقط على جدول أعمال المجلس.