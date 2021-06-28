الحشد الشعبي: نقاطنا التي تعرضت للهجوم الأميركي لا تضم مخازن

واضاف البيان أن الاعتداء أسفر عن 4 شهداء كانوا يؤدون واجبهم بمنع تسلل عناصر داعش من سوريا الى العراق، موضحاً أنهم "كانوا يؤدون واجبهم تحت قيادة العمليات المشتركة وغير منخرطين بنشاط ضد الوجود الأجنبي".



كما لفت الحشد إلى أن "نقاطنا التي تعرضت للهجوم لا تضم أي مخازن أو ما شابه خلافاً للإدعاءات الأميركية"، مؤكداً: "احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على أرض العراق".



واعتبر أن الاعتداء يأتي في إطار إضعاف العراق وقواته الأمنية والحشد لصالح تقوية الجماعات الإرهابية، موضحاً أنه يستهدف سيادة العراق ونشيد بمواقف الحكومة وحرصها على حسم ملف إخراج القوات الأجنبية.



كذلك، دعا الحشد الشعبي أبناء الشعب العراقي الذي انبثق منه "الحشد" إلى قول كلمته في مثل هذه الاعتداءات الغادرة.



وإعلنت كتائب سيد الشهداء في العراق، فجر اليوم الإثنين، استشهاد 4 من اللواء الرابع عشر في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، إثر غارة أميركية استهدفت موقعاً للحشد الشعبي في منطقة القائم داخل الأراضي العراقية.