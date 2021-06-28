استهداف الحشد الشعبي يفضح الدعم الأمريكي للإرهاب

وقالت مصادر أهلية في دير الزور إن طيراناً حربياً أمريكياً اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم على بيوت سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال، ولفتت إلى أن العدوان تسبب بحسب المصادر باستشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين و أضرار مادية.



كما استشهد أربعة من قوات الحشد الشعبي العراقي وجرح ثلاثة آخرون في العدوان الجوي الأمريكي الذي استهدف أيضاً مواقع لهم بالقرب من معبر القائم داخل الأراضي العراقية.



وذكر مصدر أمني في قوات الحشد أن قوات الاحتلال الأمريكي شنت عدواناً جوياً في ساعة مبكرة من فجر اليوم على مواقع لقوات الحشد الشعبي قرب معبر القائم على الحدود العراقية السورية، مضيفاً: إن العدوان أسفر عن استشهاد أربعة مقاتلين من الحشد وإصابة ثلاثة آخرين.



‏المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أعلن عن استهداف طائرات أميركية لمواقع عند الحدود العراقية السورية، بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وزعم البنتاغون أن العدوان استهدف مستودعاتٍ للأسلحة والعَتاد في العراق وسوريا رداً على هَجَماتٍ بطائراتٍ مُسيّرة استهدفتْ أفراداً ومنشآتٍ أميركية في العراق.



صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى استخدام قنابل متعددة ذات زنة 1.25 طن على مواقع الحشد الشعبي في غرب محافظة الأنبار العراقية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن العثور على شظايا لقنبلة من طراز “Mark84” زنة واحد طن في أحد المواقع المستهدفة في مدينة القائم.



“كتائب سيد الشهداء” في الحشد الشعبي العراقي، نعت أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف الأميركي، وأعلنت أنها ستذهب مع الاحتلال الأميركي إلى حرب مفتوحة وأولها استهداف طيرانه في سماء العراق.



من جهتها تنسيقية المقاومة العراقية أصدرت بيانًا جاء فيه “لقد قلنا من قبل إننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار البرلمان، وإرادة الشعب العراقي، وها هي قوات الاحتلال تتمادى في إجرامها بتكرار اعتدائها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سوريا، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن بلدهم وشعبهم استُشهدوا اليوم بأيدي أمريكية في قاطع القائم”.



وأضاف البيان “نحن في تنسيقية المقاومة العراقية سنثأر لدماء شهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وبعونه تعالى سنذيق العدو مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار اعتدائه، والله غالب على أمره”.



وتعليقاً على تلك الاعتداءات، قالت الخارجية الإيرانية: “إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية”، مشددة على أن ” الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سورية والعراق جزء من غطرستها”.



وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلاً: “ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلاً من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها”، مشيرا إلى أنه “يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة”. وأضاف: “أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها”.



وبدوره ادان حزب الله بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين.



وأكد في بيان أن"ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير".



وأشاد حزب الله بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان، ويعرب عن تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال، مؤكداً ان كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه، مشدداً على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين.



وتعرّضت منطقة الحدود مع العراق في المنطقة الشرقية في أوقات سابقة لأكثر من اعتداء من قبل طيران الاحتلال الأمريكي، الذي يعمل على تقويض جهود الدولة السورية وحلفائها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية والقضاء على فلول إرهابيي “داعش” ومنع تسللهم بين العراق وسورية.