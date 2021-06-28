الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 18:28

استهداف الحشد الشعبي يفضح الدعم الأمريكي للإرهاب

استهداف الحشد الشعبي يفضح الدعم الأمريكي للإرهاب
وقالت مصادر أهلية في دير الزور إن طيراناً حربياً أمريكياً اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم على بيوت سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال، ولفتت إلى أن العدوان تسبب بحسب المصادر باستشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين و أضرار مادية.

كما استشهد أربعة من قوات الحشد الشعبي العراقي وجرح ثلاثة آخرون في العدوان الجوي الأمريكي الذي استهدف أيضاً مواقع لهم بالقرب من معبر القائم داخل الأراضي العراقية.

وذكر مصدر أمني في قوات الحشد أن قوات الاحتلال الأمريكي شنت عدواناً جوياً في ساعة مبكرة من فجر اليوم على مواقع لقوات الحشد الشعبي قرب معبر القائم على الحدود العراقية السورية، مضيفاً: إن العدوان أسفر عن استشهاد أربعة مقاتلين من الحشد وإصابة ثلاثة آخرين.

‏المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أعلن عن استهداف طائرات أميركية لمواقع عند الحدود العراقية السورية، بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وزعم البنتاغون أن العدوان استهدف مستودعاتٍ للأسلحة والعَتاد في العراق وسوريا رداً على هَجَماتٍ بطائراتٍ مُسيّرة استهدفتْ أفراداً ومنشآتٍ أميركية في العراق.

صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى استخدام قنابل متعددة ذات زنة 1.25 طن على مواقع الحشد الشعبي في غرب محافظة الأنبار العراقية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن العثور على شظايا لقنبلة من طراز “Mark84” زنة واحد طن في أحد المواقع المستهدفة في مدينة القائم.

“كتائب سيد الشهداء” في الحشد الشعبي العراقي، نعت أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف الأميركي، وأعلنت أنها ستذهب مع الاحتلال الأميركي إلى حرب مفتوحة وأولها استهداف طيرانه في سماء العراق.

من جهتها تنسيقية المقاومة العراقية أصدرت بيانًا جاء فيه “لقد قلنا من قبل إننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار البرلمان، وإرادة الشعب العراقي، وها هي قوات الاحتلال تتمادى في إجرامها بتكرار اعتدائها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سوريا، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن بلدهم وشعبهم استُشهدوا اليوم بأيدي أمريكية في قاطع القائم”.

وأضاف البيان “نحن في تنسيقية المقاومة العراقية سنثأر لدماء شهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وبعونه تعالى سنذيق العدو مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار اعتدائه، والله غالب على أمره”.

وتعليقاً على تلك الاعتداءات، قالت الخارجية الإيرانية: “إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية”، مشددة على أن ” الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سورية والعراق جزء من غطرستها”.

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلاً: “ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلاً من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها”، مشيرا إلى أنه “يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة”. وأضاف: “أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها”.

وبدوره ادان حزب الله بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين.

 وأكد في بيان أن"ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير".

 وأشاد حزب الله بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان، ويعرب عن تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال، مؤكداً ان كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه، مشدداً على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين.

وتعرّضت منطقة الحدود مع العراق في المنطقة الشرقية في أوقات سابقة لأكثر من اعتداء من قبل طيران الاحتلال الأمريكي، الذي يعمل على تقويض جهود الدولة السورية وحلفائها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية والقضاء على فلول إرهابيي “داعش” ومنع تسللهم بين العراق وسورية.
رقم : 940544
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية
حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية
28 حزيران 2021
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
28 حزيران 2021
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
28 حزيران 2021
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
28 حزيران 2021
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
28 حزيران 2021
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
28 حزيران 2021
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
28 حزيران 2021
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
26 حزيران 2021
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
26 حزيران 2021
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة... الأسباب والضرورات
26 حزيران 2021
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
لماذا تسعى "أبو ظبي" لتأجيج الحرب اليمنية؟
26 حزيران 2021
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
أذرع ابن سلمان المتشبثة بالسلطة تسارع للالتفاف على الاقتصاد السعودي
26 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة