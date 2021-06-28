عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الاقصى

وقالت دائرة أوقاف القدس المحتلة إن “117 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية من شرطة الاحتلال وأدوا صلوات تلمودية قبل مغادرة باحات المسجد”.