“الجهاد” هنأت بتحرير خضر عدنان من سجون العدو الاسرائيلي

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (43 عاما) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري شهرًا كاملًا.