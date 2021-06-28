?>?> “الجهاد” هنأت بتحرير خضر عدنان من سجون العدو الاسرائيلي - اسلام تايمز أحدث العناوين : 19 دولة بقيادة اميركا تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وسط صمت دولي .. استمرار اضطهاد الشيخ الزكزاكي استهداف قاعدة أميركية شرق سوريا دمشق تدين "العدوان الأمريكي" وتصفه بـ"الانتهاك الفاضح" لحرمة الأراضي السورية والعراقية الرئيس الايراني: مرصد كاشان ثمرة 20 عاما من جهود مهندسينا وعلمائنا هنية يشدد من بيروت على حق العودة ورفض التوطين الأسد يبحث مع خاجي العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران انفجار داخل مترو الأنفاق في لندن خضر عدنان: أهدي هذا الانتصار لشهداء “سيف القدس” “الجهاد” هنأت بتحرير خضر عدنان من سجون العدو الاسرائيلي English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 28 June 2021 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا فلسطین 0 الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 18:38“الجهاد” هنأت بتحرير خضر عدنان من سجون العدو الاسرائيلي وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (43 عاما) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري شهرًا كاملًا. مصدر : وكالات رقم : 940548 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟ حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية 28 حزيران 2021 اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن 28 حزيران 2021 صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات 28 حزيران 2021 قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء 28 حزيران 2021 أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة 28 حزيران 2021 هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟ 28 حزيران 2021 كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد 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