الرئيس الايراني: مرصد كاشان ثمرة 20 عاما من جهود مهندسينا وعلمائنا

وخلال حديثه على الفضاء الافتراضي في مراسم انشاء مرصد كاشان الوطني، قال حجة الاسلام حسن روحاني، ان انشاء هذا المرصد الوطني يبعث على السرور، مبينا ان مرصد كاشان سيقدم عونا كبيرا للعلماء والباحثين وعشاق علم النجوم في البلاد.



وأوضح روحاني: حسب قول علماء النجوم، فإنه يمكن باستخدام مرصد كاشان الوطني رصد مجرات تبعد 66 مليار تريليون كيلومتر عنا، مضيفا: ان هذا المرصد هو ثمرة 20 عاما من جهود المهندسين وعلماء النجوم الايرانيين.



وتابع: تم تدشين المرصد الوطني الايراني بعد ان تمت المصادقة على المشروع في عام 2001، وبعد 8 سنوات من الدراسة تم تحديد المكان المناسب له، فيما استغرقت عمليات التصميم وتصنيع المعدات والتجهيزات 12 عاما.



