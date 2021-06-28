استهداف قاعدة أميركية شرق سوريا

وذكرت تقارير سورية أن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر له أن فصيلا مسلحا في منطقة غرب الفرات استهدف القاعدة الأميركية من مواقعها في ريف دير الزور.



وفي سياق ذلك، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأميركية والتحالف الدولي في أجواء المنطقة.



ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأميركية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي على الحدود بين العراق وسوريا.