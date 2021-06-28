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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 21:47

وسط صمت دولي .. استمرار اضطهاد الشيخ الزكزاكي

وسط صمت دولي .. استمرار اضطهاد الشيخ الزكزاكي
وجدد انصار الشيخ ابراهيم زكزاكي زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا، خلال مسيراتهم في بعض مناطق العاصمة النيجيرية، المطالبة بالافراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته فورا ودون أي شروط.

وأفاد مكتب الشيخ زكزاكي، ان حشدا من انصار زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا، انطلقوا في تظاهرات بمناطق من العاصمة ابوجا، عصر يوم الاثنين.

ورفع المشاركون في هذه التظاهرات بمن فيهم النساء والشباب، صورا للشيخ زكزاكي، مطالبين بالافراج فورا عن زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا وزوجته دون أية شروط.

وفي هذا الصدد قال المحامی انوا : "ان استمرار اضطهاد الشيخ زكزاكي على الرغم من مهماته الإنسانية وخدمته هو مجرد عمل من أعمال المجرمين بحق للإنسانية المتمثلين بـ "إسرائيل" وعملائها ".

وأکد المحامي النيجيري، محمد انوا، أن استمرار اظطهاد زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشیخ ابراهيم زکزکي، هو عمل الصهاینة و عملائهم.

وردا علی سؤال أنه كيف يمكن لشخص مثل الشيخ زكزاكي الذي يمثل السلام والصداقة أن يسجن بقسوة، ومن هم الجناة الرئيسيون ضد الشيخ، قال المحامی انوا: ان استمرار اضطهاد الشيخ زكزاكي على الرغم من مهماته الإنسانية وخدمته هو مجرد عمل من أعمال المجرمين بحق للإنسانية المتمثلين بـ "إسرائيل" وعملائها.

وعن أهداف الحركة الإسلامية النيجيرية ورسالتها الحالية لكل الأحرار في العالم وللشعب النيجيري قال أن الهدف الرئيسي للحركة الإسلامية في نيجيريا هو المهمة الثورية لضمان حياة البشرية بما يتماشى مع الحياة الحقيقية ومهمة ثورية لضمان أن يعيش البشر وفقًا لروح الإسلام الحقيقية كما أمر الله (سبحانه وتعالى).

واردف قائلا: إن قضية المحكمة الحالية ضد الشيخ هي إساءة جسيمة للإجراءات القضائية وإن شاء الله لن ينجحوا أبدًا في تلك المحاكمة ضد الشيخ.

وتم اعتقال زعيم الحركة الإسلامية النيجيرية، الشيخ ابراهيم زكزكي، في كانون الاول/ديسمبر 2015، خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على محل اقامته في ولاية كادونا، حيث أدى الهجوم الى استشهاد عدد كبير من انصاره بمن فيهم عدد من اولاده.

وذكرت بعض المصادر ان عدد الشهداء في هذا الحادث الذي تزامن مع احياء مناسبة اربعين الامام الحسين عليه السلام، قد بلغ قرابة 1000 شهيد؛ بعضهم كان قد اقتيد قسرا وقتل بدم بارد في مكان آخر.

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وتم اعتقال الشيخ زكزاكي في كانون الاول/ديسمبر 2015، خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على محل اقامته في ولاية كادونا، حيث أدى الهجوم الى استشهاد عدد كبير من انصاره بمن فيهم عدد من اولاده. وذكرت بعض المصادر ان عدد الشهداء في هذا الحادث الذي تزامن مع احياء مناسبة اربعين الامام الحسين عليه السلام، قد بلغ قرابة 1000 شهيد. بعضهم كان قد اقتيد قسرا وقتل بدم بارد في مكان آخر.

وقد استنكرت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الانسان هذه المجزرة، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري بارتكاب مجزرة بحق الشيعة ودفنهم في مقابر جماعية وإتلاف الوثائق والادلة المرتبطة بهذه الجريمة.

وقبل فترة أعلنت سهيلا زكزاكي كريمة الشيخ ابراهيم زكزاكي، عن تدهور الوضع الصحي لوالدها في المعتقل بسبب الاهمال الطبي، وقالت ان والديها كانا مصابين عندما تم اعتقالهما، والآن فإن وضعهما الصحي مهدد بالخطر بسبب الحرمان من العناية الطبية والعلاجية.
رقم : 940585
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