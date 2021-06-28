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الاثنين 28 حزيران 2021 ساعة 21:49

19 دولة بقيادة اميركا تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا

19 دولة بقيادة اميركا تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا
وشاركت 19 دولة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اليوم الاثنين في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد "داعش" بشأن سوريا في روما.

وقالت في بيان مشترك إنها أكدت دعما حاسما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وتابع المشاركون في المؤتمر: "إننا وفي حين نؤكد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، لا نزال متمسكين بمواصلة العمل النشط على تحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254".

وشددوا على أن هذا القرار "يمثل حلا وحيدا ينهي الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات في سوريا ويضمن أمن الشعب السوري وتنفيذ طموحاته".
مصدر : وكالات
رقم : 940587
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