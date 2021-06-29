الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 08:21

امين عام النجباء: سنقول كلمة الفصل في الميدان ونرفع رأس العراق

امين عام النجباء: سنقول كلمة الفصل في الميدان ونرفع رأس العراق
وصف الامين العام للحركة مجاهدي اللواء ۱۴ في الحشد الشعبي الغيارى بأبناء سيد الشهداء عليه السلام، مصرحا إن استهداف ثلة مجاهدة من حماة الوطن وحراس الحدود أثبت أن الادارة الامريكية الخرفة ما هي إلا الوجه الآخر للإدارة الامريكية الرعناء السابقة.

وأشار الشيخ اكرم الكعبي الى أن سياسة نشر الشرور والتدخل السافر في مصير الشعوب وسرقة خيراتهم سمة وديدن الشيطان الاكبر، متابعا ليعلم هؤلاء الاشرار المحتلون أن طريق الشهادة هو طريقنا وأننا حملنا أكفاننا على أكفنا وغسلنا غسل الشهادة للمنازلة الكبرى.

ووصف التحركات الدبلوماسية لاخراج المحتلين من العراق بالسياسة الفاشلة، وخاطب الامريكان قائلا: نحن لن ننثني أو نتراجع حتى تحرير كامل العراق من دنسكم وسنرد الصاع صاعين. اليوم فقط المقاومة العسكرية هي التي ستقول كلمة الفصل في الميدان وترفع رأس العراق.

ودعا الامين العام لحركة النجباء الاجهزة الامنية العراقية كافة الى إسناد المقاومة لاستعادة سيادة العراق وخص بالذكر الاخوة في السيطرات كافة وتقدم لهم بالشكر الكبير لتسهيل مرور أخوتهم المقاومين.

وفي الختام انتقد الكعبي، العملاء المخالفين للقيم الذي يقومون بتشويه الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمقاومة، متوعدا: إن هؤلاء سيكون حسابهم قريبا وعسيرا وسيحاكمون على جرائمهم بتهمة الخيانة الكبرى عاجلا أم آجلا.
مصدر : وكالات
رقم : 940632
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
29 حزيران 2021
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
29 حزيران 2021
تركيا ونهب ثروات السوريين
تركيا ونهب ثروات السوريين
29 حزيران 2021
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
29 حزيران 2021
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
29 حزيران 2021
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
28 حزيران 2021
حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية
حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية
28 حزيران 2021
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
28 حزيران 2021
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
28 حزيران 2021
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
28 حزيران 2021
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
28 حزيران 2021
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
28 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
تركيا ونهب ثروات السوريين
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟