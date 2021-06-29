امين عام النجباء: سنقول كلمة الفصل في الميدان ونرفع رأس العراق

وصف الامين العام للحركة مجاهدي اللواء ۱۴ في الحشد الشعبي الغيارى بأبناء سيد الشهداء عليه السلام، مصرحا إن استهداف ثلة مجاهدة من حماة الوطن وحراس الحدود أثبت أن الادارة الامريكية الخرفة ما هي إلا الوجه الآخر للإدارة الامريكية الرعناء السابقة.



وأشار الشيخ اكرم الكعبي الى أن سياسة نشر الشرور والتدخل السافر في مصير الشعوب وسرقة خيراتهم سمة وديدن الشيطان الاكبر، متابعا ليعلم هؤلاء الاشرار المحتلون أن طريق الشهادة هو طريقنا وأننا حملنا أكفاننا على أكفنا وغسلنا غسل الشهادة للمنازلة الكبرى.



ووصف التحركات الدبلوماسية لاخراج المحتلين من العراق بالسياسة الفاشلة، وخاطب الامريكان قائلا: نحن لن ننثني أو نتراجع حتى تحرير كامل العراق من دنسكم وسنرد الصاع صاعين. اليوم فقط المقاومة العسكرية هي التي ستقول كلمة الفصل في الميدان وترفع رأس العراق.



ودعا الامين العام لحركة النجباء الاجهزة الامنية العراقية كافة الى إسناد المقاومة لاستعادة سيادة العراق وخص بالذكر الاخوة في السيطرات كافة وتقدم لهم بالشكر الكبير لتسهيل مرور أخوتهم المقاومين.



وفي الختام انتقد الكعبي، العملاء المخالفين للقيم الذي يقومون بتشويه الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمقاومة، متوعدا: إن هؤلاء سيكون حسابهم قريبا وعسيرا وسيحاكمون على جرائمهم بتهمة الخيانة الكبرى عاجلا أم آجلا.