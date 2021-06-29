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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 08:26

مسؤولون أجانب سيشاركون بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب

مسؤولون أجانب سيشاركون بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب
وقال نظام الدین موسوي ،في تصريح صحفي أمس الاثنين، ان مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ستقام في يوم الخميس 5 آب بمشاركة مسؤولين محليين واجانب في مبنى مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: ان قائد الثورة سيصادق على حكم الرئيس المنتخب عقب مراسم اداء اليمين الدستورية. 

وتابع: بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ، ورئيس القضاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور ، الذين يشترط الدستور حضورهم في المراسم، وجهت الدعوة لبعض المسؤولين المحليين والأجانب للمشاركة في المراسم.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى: نظرا للأهمية الدولية التي يكتسبها حفل تنصيب الرئيس المنتخب ، فإن رئيس مجلس الشورى الإسلامي أعدّ طاقما مكونا من 11 لجنة تتولى إعداد ودعوة واستقبال الضيوف الأجانب والمحليين ، والاعلام والأمن والحماية والشؤون الصحية.

وبحسب موسوي ، عيّن رئيس مجلس النواب المهندس علي قليها رئيساً لهذه اللجنة.

وأكد ممثل الشعب في مجلس النواب: في حفل الافتتاح تتم مراعاة البروتوكولات الصحية بما يتناسب مع حالة تفشي وباء كورونا ، وقد ناقشت لجنة كورونا البرلمانية الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.
رقم : 940633
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