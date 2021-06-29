مسؤولون أجانب سيشاركون بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب

وقال نظام الدین موسوي ،في تصريح صحفي أمس الاثنين، ان مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ستقام في يوم الخميس 5 آب بمشاركة مسؤولين محليين واجانب في مبنى مجلس الشورى الاسلامي.



واضاف: ان قائد الثورة سيصادق على حكم الرئيس المنتخب عقب مراسم اداء اليمين الدستورية.



وتابع: بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ، ورئيس القضاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور ، الذين يشترط الدستور حضورهم في المراسم، وجهت الدعوة لبعض المسؤولين المحليين والأجانب للمشاركة في المراسم.



وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى: نظرا للأهمية الدولية التي يكتسبها حفل تنصيب الرئيس المنتخب ، فإن رئيس مجلس الشورى الإسلامي أعدّ طاقما مكونا من 11 لجنة تتولى إعداد ودعوة واستقبال الضيوف الأجانب والمحليين ، والاعلام والأمن والحماية والشؤون الصحية.



وبحسب موسوي ، عيّن رئيس مجلس النواب المهندس علي قليها رئيساً لهذه اللجنة.



وأكد ممثل الشعب في مجلس النواب: في حفل الافتتاح تتم مراعاة البروتوكولات الصحية بما يتناسب مع حالة تفشي وباء كورونا ، وقد ناقشت لجنة كورونا البرلمانية الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.