صحة الاحتلال تقرر إتلاف 800 ألف لقاح

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن "الصحة الإسرائيلية" ستتلف 800 ألف لقاح ضد فيروس كورونا، إذا لم يتم العثور على دولة تشتريها خلال الأسبوعين المقبلين.



ونظرا لزيادة عدد المصابين بكورونا، أصدرت الصحة، قرارًا يقضي بموجبه تطعيم الأطفال باللقاح.



وفي السياق، يدرس "كابينت كورونا" فرض المزيد من القيود الصحية على المستوطنين بعد أن تقرر إلزامه بوضع الكمامات في الأماكن المسقوفة.



وتميل وزارة الصحة، إلى عدم اتخاذ خطوات أخرى قبل أن يتضح ما إذا ارتفع عدد الحالات الخطيرة.



والأحد، أعلنت وزارة الصحة، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت فعلاً في (إسرائيل).