العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي

العراق (إسلام تايمز) - تظاهر الآلاف من العراقيين صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الجادرية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بطرد قوات الاحتلال الأمريكي على خلفية جريمتها الأخيرة التي استهدفت عناصر من مجاهدي الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية والتي راح ضحيتها 4 شهداء.