العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي

وأفاد مراسل موقع "إسلام تايمز
" ببغداد، إن الالاف من العراقيين احتشدوا في الصباح الباكر بمدينة الجادرية للمشاركة في مراسم تشييع الشهداء الأربعة من قوات الحشد الشعبي الذين قصفتهم الطائرات الأمريكية الغادرة بمدينة القائم على الحدود مع سوريا فجر يوم أمس.
وشارك في التشييع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، فيما هتف المشيعون بضرورة طرد القوات الأمريكية والسماح لهم بالدخول إلى المنطقة الخضراء المحصنة للاستيلاء على السفارة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بقيام قوات الأمن العراقية معززة بقوات من جهاز مكافحة الإرهاب بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء التي تضم السفارات والبعثات الأجنبية من بينها السفارة الأمريكية خوفاً من اقتحامها من قبل المحتجين الغاضبين.