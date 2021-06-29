الاحتلال يقتحم حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فلسطينية

وذكرت مصادر فلسطينية، أن نحو 40 مركبة شُرطية وجرافة تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان.



وذكرت أن قوات الاحتلال تحاصر حي البستان ببلدة سلوان بشكل كامل.



وانتهت، الأحد الماضي، مهلة الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية، المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.



وكان الاحتلال قد أمهل عائلات الحي 21 يوما، تنتهي الأحد، لهدم منازلهم أو أن تقوم هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم.



ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم منازله، البالغ عددها أكثر من مئة منزل، بحجة بناء حديقة مكانه.



إلا أن عوائل الحي خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.