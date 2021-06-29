السفير جلالي: طهران وموسكو يمكنهما تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما

وأفادت مصادر صحفية ان جلالي اقترح خلال لقائه حاكم منطقة فولغوغراد اندريه بوخاروف ايجاد علاقات اقتصادية بين هذه المنطقة ومحافظة مازندران الواقعة شمال ايران.



واضاف السفير الايراني: باعتقادي ان افضل السبل للتنمية الاقتصادية هو التعاون المناطقي اذ ان اراضينا قريبة جدا من بعضها بعضا وهو ما من شانه المساعدة بتطوير العلاقات.



وقال جلالي في تصريح للصحفيين بعد اللقاء مع بوخاروف: ان محافظة مازندران ومنطقة فولغوغراد يمكنهما ان تصبحا قطبين رئيسيين لبلدينا في مجال الصادرات والواردات. فولغوغراد واقعة في منطقة مهمة جدا ولها امكانية ترانزيت السلع عن طريق ايران الى الشرق الاوسط.



واشار السفير الايراني الى ان علاقات بناءة تربط الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا في الوقت الحاضر في العديد من المجالات ومنها التعاون العسكري والامني واضاف: ان ارادة ورغبة قادة البلدين مبنية على اساس تطوير التعاون الاقتصادي ايضا.



وفي وقت سابق لفت السفير الايراني الى زيادة التعاون بين ايران وروسيا في قطاع السياحة، منوها الى ان البلدين يعملان لالغاء التاشيرات السياحية الجماعية بينهما.