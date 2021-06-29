الأعرجي: العراق ليس بحاجة لقوات أجنبية

من جانبه، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد محمد الحيدري، الثلاثاء، ان التطاول يزداد من قبل الأمريكان مادامت الحكومة لم تتخذ خطوة واضحة لإنهاء تواجد هذه القوات في العراق التي تريد إثارة الفوضى في البلد.



وهتف المشاركون في مراسم تشييع الشهداء الاربعة وسط بغداد بشعارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" و "الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر".



وقد شارك عدد من القيادات السياسية والعسكرية العراقية في هذه المراسم من بينهم رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ابو فدك، فيما طالبه المشيعون بالثأر من القتلة.



كما انتقد المشيعون الموقف الحكومي الضعيف لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إزاء الجرائم الأمريكية ضد الحشد الشعبي.



من جانبه، قال آمر اللواء 14 في الحشد الشعبي أحمد المكصوصي، إن "قصف مواقع الحشد على الحدود جريمة تضاف لجرائم المحتل".



