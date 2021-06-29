اصابات في صفوف الجيش الأمريكي قرب الحدود العراقية السورية

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر في محافظة الحسكة، أن 7 مصابين من مسلحي تنظيم "قسد" بينهم قيادي، وصلوا إلى مستشفى مدينة (الشدادي) جنوبي الحسكة مساء امس، مع إغلاق كامل للمستشفى ومحيطها من قبل مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي.



وأكدت مصادر مقربة من تنظيم "قسد"، أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى، نتيجة القصف لم يعرف عددهم بالضبط.



وكان الإعلام الرسمي السوري قد تحدث ،في وقت سابق من يوم امس، عن "استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا بعد الاستهداف".