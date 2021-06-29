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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 12:16

طلبات عالمية للحصول على اللقاح الإيراني المضاد لكورونا

طلبات عالمية للحصول على اللقاح الإيراني المضاد لكورونا
وقال رئيس ادارة الغذاء والدواء: لن يكون لدينا أي صادرات للقاح المحلي حتى تكتمل حملة التطعيم العام.

واضاف شانه ساز: توجد في ايران جميع المنصات لإنتاج لقاحات كورونا في العالم، وفي الأشهر القليلة القادمة سيتم تلبية الاحتياجات المحلية من اللقاحات وسنكون جاهزين للتصدير.

وقال شانة ساز: اعتمادنا الأساسي على الإنتاج المحلي، لأن حجم إنتاج اللقاحات في العالم والمنافسة الموجودة في هذا المجال على الساحة الدولية أظهرت لنا أنه لا يمكننا الاعتماد على اللقاحات الأجنبية.

واضاف رئيس ادارة الغذاء والدواء: في الوقت الحالي، هناك 1.8 مليون جرعة من اللقاحات المنتجة محليًا جاهزة لتسليمها إلى وزارة الصحة، وبحلول نهاية يوليو/تموز، سيتم إنتاج ثلاثة إلى أربعة ملايين جرعة وحتى شهر سبتمبر/ايلول 10 ملايين جرعة من اللقاحات المحلية شهريًا.

وتابع شانه ساز: بالطبع، على الرغم من كل المشاكل، لسنا غافلين عن استيراد اللقاحات.

وأضاف شانه ساز قائلا: لدينا الآن حوالي 8.8 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسنعطي الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

واختتم رئيس إدارة الغذاء والدواء قائلا: سرعة التطعيم ستكون أفضل بكثير الشهر القادم.
مصدر : وكالات
رقم : 940662
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