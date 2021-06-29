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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 13:43

روحاني: نشهد آفاقا باعثة على الامل لفشل الحرب الاقتصادية والغاء الحظر

روحاني: نشهد آفاقا باعثة على الامل لفشل الحرب الاقتصادية والغاء الحظر
وقال روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الثلاثاء: ان التداعيات الاقتصادية الناجمة عن قيود جائحة كورونا ادت الى زيادة الاسعار العالمية لجميع السلع خاصة السلع الاساسية ومن جانب اخر فان الجفاف ادى الى انخفاض بعض المنتوجات، لذا فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق تكهنات واقعية ومع وجود جميع المشاكل خاصة العقبتين الكبيرتين؛ فيروس كورونا والحرب الاقتصادية، سوف لن نسمح بان تواجه الحكومة الثالثة عشرة (القادمة) مشكلة في مجال السلع الاساسية في بداية نشاطها.  

واوضح باننا اليوم وفي ظل مقاومة الشعب نشهد آفاقا باعثة على الامل لفشل الحرب الاقتصادية المعادية والغاء الحظر الظالم ضد الشعب الايراني واضاف: انه وبعد الافراج عن موارد البلاد من العملة الاجنبية المجمدة بلا وجه حق وبصورة غير قانونية في مختلف الدول، سنشهد ان شاء الله تعالى ايناع مقاومة الشعب الايراني في مواجهة الحرب الاقتصادية واعتراف العدو بعدم جدوى الحظر.

وقال روحاني: ان كيفية توظيف مصادر العملة الاجنبية المفرج عنها يجب التخطيط لها بحيث تزيد سرعة وسهولة وتيرة توفير السلع الاساسية والمواد الخام للانتاج الداخلي في البلاد وتعزيز العلاقات البنكية الدولية في مسار ازدهار الانتاج الداخلي.

كما اكد رئيس الجمهورية على الاستفادة من موارد العملة الاجنبية للاسراع في التطعيم العام بلقاح كورونا سواء المنتج في الداخل او المستورد من الخارج نظرا لاهمية تطعيم جميع افراد المجتمع في اسرع وقت ممكن.
رقم : 940687
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