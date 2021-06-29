الصحة الايرانية: 12717 إصابة و142 حالة وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 12717 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و192 ألفا و809 إصابات مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1672 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .



واضافت: ان 3176 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت التقرير الى تعافي مليونين و862 ألفا و261 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 142 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84127 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 4،426،904 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 1،481،010 أشخاص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 5،907،914 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 23 مليونا و538 ألفا و876 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.



واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 63 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 184 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 201 مدينة.