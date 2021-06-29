حماس: المقاومة متيقظة ولن تسمح للاحتلال بالاستمرار في سياسة قضم القدس

وقال حمادة :"إن المقاومة تؤكد أنها منتبهة ومتيّقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، ولن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس".



وأوضح أن خيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة، وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ.



كما دعا الشعب الفلسطيني إلى مواصلة مقارعة الاحتلال وتدفيعه ثمن العدوان، مطالباً بالمزيد من تصعيد المواجهة، والتواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى.



جدير ذكره أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب هدم الاحتلال الإسرائيلي محلاً تجارياً في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ضمن مخططها لهدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة.