الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 18:05

المقداد يؤكد حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل

المقداد يؤكد حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
وأشار الوزير المقداد خلال لقائه، اليوم االثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، محمد خالد الخياري، إلى أن وجود قوات حفظ السلام ليس بديلاً عن إيجاد حل نهائي لمشاكل الاحتلال مشدداً على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل إلى حضن الوطن.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى موقف الحكومة السورية الثابت والمتمثل بتقديم الدعم لعمل قوة "الاندوف" بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها وتحديداً مراقبة فض الاشتباك والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية.

وجدد المقداد إدانته للتصريحات التي صدرت مؤخراً عن الإدارة الأمريكية والتي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالجولان أرضاً عربية سورية محتلة.

من جانبه رحب لاكروا بالمساعدة والدعم الذي تقدمه الدولة السورية لقوات حفظ السلام وأكد على أهمية الحفاظ على علاقة جيدة مع حكومة البلد المضيف.

بدوره تحدث الخياري عن أن دور قوات حفظ السلام يجب أن يكون خلق بيئة من الاستقرار والهدوء بموازاة العمل من أجل إيجاد حل عادل للنزاع.
رقم : 940712
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
29 حزيران 2021
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
29 حزيران 2021
تركيا ونهب ثروات السوريين
تركيا ونهب ثروات السوريين
29 حزيران 2021
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
29 حزيران 2021
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
29 حزيران 2021
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
28 حزيران 2021
حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية
حركة السيد رئيسي في السلطة القضائية مصداق للحركة الجهادية
28 حزيران 2021
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
اشتداد الخلافات بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن
28 حزيران 2021
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
صوت المحامين العرب يصدح من دمشق.. دعوات للتضامن وإنهاء الاحتلال وحل المشكلات
28 حزيران 2021
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
قائد الثورة يستقبل اليوم رئيس ومسؤولي جهاز القضاء
28 حزيران 2021
أمين حطيط يتحدث عن ثلاثة أهداف تقف وراء حجب أمريكا مواقع للمقاومة
28 حزيران 2021
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
28 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
تركيا ونهب ثروات السوريين
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟