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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 18:07

حماس: افتتاح سفارة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في أبو ظبي ‘‘خطيئة قومية‘‘

حماس: افتتاح سفارة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في أبو ظبي ‘‘خطيئة قومية‘‘
وقال قاسم، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء: إن تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم في حي سلوان في القدس "يؤكد ما نحذر منه دائمًا بأن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته".

وافتتح وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، اليوم، في أبو ظبي، أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وزيارة لبيد للإمارات هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في سبتمبر/ أيلول 2020.

ومن المقرر أن ينتقل لبيد إلى دبي حيث يفتتح رسميًّا قنصلية بلاده في الإمارة، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها "إسرائيل" مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين، ووصفوها بأنها "خيانة"، وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" شرطا للسلام مع الاحتلال.

ومنذ توقيع اتفاق أبراهام في سبتمبر 2020، وقعت الإمارات مع الاحتلال عددًا متزايدًا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.
مصدر : وكالات
رقم : 940713
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