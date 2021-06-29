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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 18:08

رئيس الحكومة اللبنانية للمحتجين: هناك فرق بين الاحتجاج والفوضى

رئيس الحكومة اللبنانية للمحتجين: هناك فرق بين الاحتجاج والفوضى
و استنكر دياب ما يحدث أثناء بعض الاحتجاجات، قائلا: "هناك فرق بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم".

تصريحات دياب جاءت في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا بحضور الرئيس ميشال عون.

​وأكد دياب أن قطع الطرقات​ لا يعبّر عن الناس، لافتا إلى أن "الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض".

وبينما خاطب دياب المحتجين، قائلا: "ندرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة"، إلا أنه أكد في المقابل على تفهمه لـ "وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية".

من جانبه أكد الرئيس اللبناني في كلمته التي افتتح بها الاجتماع رفضه ما وصفه بـ "إذلال المواطنين"، مشددا على أنه "مرفوض تحت أي اعتبار"، وذلك أثناء تعليقه على ما حدث أمام محطات الوقود.

ورفض عون "إقفال الطرقات امام المواطنين"؛ لأنه بحسبه: "يتسبب في معاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة".

وقد تجددت الاحتجاجات وقطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية إثر الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وبالتالي تفاقم أزمة المحروقات مما يؤثر على الكهرباء وغيرها.

وأقدم محتجون غاضبون في طرابلس شمالي لبنان على اقتحام مصرف لبنان وسرايا طرابلس، وعلى الفور استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة لمنعهم من الدخول إلى المصرف، فيما توجه عدد من المتظاهرين إلى منازل ومكاتب السياسيين في طرابلس، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين.

وفي بيروت، قطع محتجون​ ساحة الشهداء​ وتقاطع ​برج الغزال​ باتجاه ​الحمرا​. وفي البقاع، تم قطع طريق تعلبايا وسعدنايل وشتورا وطريق ضهر البيدر. وفي الجنوب قطع عدد من الشبان عددا من الطرق في صيدا وصور.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية تتجلى في عدم قدرة السلطات على تشكيل حكومة رغم تسمية رئيسها سعد الحريري منذ شهور، مما فجر أزمات اقتصادية بدأت بانهيار "تاريخي" لسعر الليرة، انعكس على أزمات أخرى في أساسيات الحياة كالكهرباء والدواء وغيرها.
رقم : 940714
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