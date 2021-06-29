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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 18:13

كوريا الجنوبية تأمل تعزيز العلاقات مع ايران

كوريا الجنوبية تأمل تعزيز العلاقات مع ايران
وأعلنت سفارة كوريا الجنوبية بطهران أن الرئيس الكوري الجنوبي قال في برقيته “آمل أن تتخطى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت قيادتكم أزمة كورونا والمضي قدماً على طريق التنمية الاقتصادية والازدهار”.

كما أعرب عن أمله في أن يعمل البلدان ايران وكوريا الجنوبية اللذان سيحتفلان بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية العام المقبل، على تعزيز العلاقات الودية اكثر مما مضى خلال عهد الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي.

يذكر انه تم انتخاب آية الله السيد إبراهيم رئيسي كثامن رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية بعد حصوله على 18 مليون و 21 ألف و 945 صوتا في الانتخابات التي جرت يوم 18 يونيو/حزيران الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 940717
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