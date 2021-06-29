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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 19:50

إيران تمتلك ثاني أكبر أسطول صيد في المحيط الهندي

إيران تمتلك ثاني أكبر أسطول صيد في المحيط الهندي
وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة الثروة السمكية  خلال مراسم اليوم العالمي للملاحة البحرية اليوم الثلاثاء بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية ، بمركز تدريب البحارة التابع لهيئة الموانئ والمنظمة البحرية: أن مؤسسة الثروة السمكية هي أحد أعضاء الأسرة الكبيرة للأجهزة البحرية للبلاد والتي تنهض بمهمتها المتمثلة في لعب دور في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف خون ميرزائي اننا نعمل في مجالين تتمثلان في صيد الأسماك وتربية الأسماك في أقفاص في البحر ياتي هذا في ظل هذه الظروف الصعبة واجراءات الحظر غير الشرعية وجائحة كورونا وقد قمنا بمهامنا اكثر من الخطط المرسومة .

وافاد خون ميرزائي انه في مجال الثروة السمكية ، تضاعف متوسط ​​الاستثمار في البلاد.

وتابع نائب وزير الجهاد الزراعي : "لدينا 140 ألف صياد نشط في مجال صيد الأسماك ، بلغ إنتاجهم بالاعتماد على 11 الف سفينة 700 ألف طن من الثروة السمكية العام الماضي ، أي ما يمثل 57٪ من إجمالي الإنتاج البالغ 1.2 مليون طن في البلاد وقد تقدمنا على الخطط المرسومة..

وقال خون ميرزائي "أسطول الصيد لدينا يحتل المرتبة الثانية في المحيط الهندي".

وتابع: "درسنا قدرة تربية الأسماك في أقفاص في البحر بطاقة 4.6 مليون طن ، وذلك بفضل تعاون أعضاء الأجهزة البحرية في البلاد خون‌میرزایی گفت: ناوگان صیادی ما در اقیانوس هند رتبه دوم را دارا است.
مصدر : وكالات
رقم : 940722
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