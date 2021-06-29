عمران خان مخاطبا الولايات المتحدة: لن نستسلم للضغوط

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني الضغوط الأميركية على باكستان لتقليص العلاقات مع الصين بأنها غير عادلة وأضاف: "علاقاتنا مع الصينيين عميقة للغاية ولها تاريخ 70 عاما ولن نولي أي اهتمام للضغوط الخارجية".



وقال إنه ليس من العدل أن تتوقع الولايات المتحدة أو القوى الغربية الأخرى أن تتخذ باكستان نهجًا متحيزًا تجاه الصين.



وشدد عمران خان ، الذي اتخذ مؤخرًا موقفًا قويًا ضد أي محاولة أمريكية للتسلل إلى باكستان عسكريًا بذريعة الحصول على قاعدة عسكرية ، على أنه "بغض النظر عن أي ضغوط أو حادث ، فإن علاقات باكستان مع الصين لن تتغير أبدًا".



وشدد على التزام باكستان بتطوير العلاقات مع جميع الدول ، وقال إن الولايات المتحدة تحاول تعقيد الموقف من خلال تشكيل ما يسمى بالتحالف الإقليمي (التحالف الرباعي).



ويشعر المسؤولون الباكستانيون بالقلق من نهج المواجهة الذي تتبعه واشنطن مع الصين وتصعيدها مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة واعلنت إسلام أباد مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للمساعدة في نزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، مؤكدة أنها تريد علاقات متساوية ومفيدة مع كلا البلدين وتعتبر أي تنافس وحرب باردة على حساب مصالحهما في المنطقة.