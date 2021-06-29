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الثلاثاء 29 حزيران 2021 ساعة 21:15

امريكا والدول الاوروبية منتفعة من تحركات الارهابيين

امريكا والدول الاوروبية منتفعة من تحركات الارهابيين
ونشرت اللجنة الوطنية تغريدة على حسابها في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث الذكرى السنوية الاربعين لواقعة اغتيال رئيس جهاز القضاء في ايران "آية الله الشهيد الدكتور بهشتي" و72 من رفاق دربه ( 28 حزيران عام 1981)، على ايدي عناصر زمرة المنافقين الارهابية.

واكدت اللجنة في تغريدتها، "ان اربعة عقود مرت على جريمة الهجوم الارهابي لزمرة المنافقين العنصرية ضد مقر الحزب الجمهوري، والتي اسفرت عن استشهاد العشرات من المسؤولين ومنتخبي الشعب، وسط تواصل هذه الهجمات الارهابية بشتى الاساليب اليوم؛ ان العمالة الى صدام الديكتاتور واغتيال عشرات الالاف من المواطنين الايرانيين والعراقيين شكل نموذا واحدا فقط لتلك الجرائم".

واضافت : ان امريكا وبعض الدول الاوروبية التي قامت بدل معاقبة هؤلاء الارهابيين، بمنحهم الجنسية والمواطنة وزودتهم بالمعلومات والسلاح و...، تساعد عمليا في افلاتهم من العقاب او انها منتفعة من ممارساتهم الارهابية".
مصدر : وكالات
رقم : 940734
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