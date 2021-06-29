دعوات دولية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الايراني

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية"، مشيرا إلى أنه "يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا، عندما يتم التوصل إلى تفاهم حول كل القضايا".



وأردف: "لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن ندرس كل الخيارات".



وأضاف ربيعي: "لسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وسنواصل المباحثات حتى تحقيق النتائج"، مؤكدا أن "طهران اتخذت قرارها بشأن مباحثات فيينا، وأنه يتعين على الطرف المقابل، بخاصة واشنطن، اتخاذ قراره".



وأكمل: "أي اتفاق ينبغي أن يشمل رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران"، لافتا إلى أن "طهران تفاوضت على كل ما ينبغي التفاوض عليه، وأن المواقف واضحة للطرفين، وحان الوقت للطرف المقابل لاتخاذ القرار".



وتابع: "هناك توافق في فيينا على رفع العقوبات عن الطاقة والبنوك و التأمين وغير ذلك".



وفي سياق متصل ردت وزارة الخارجية الإيرانية لأول مرة على التقارير التي زعمت وجود خلاف روسي إيراني في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب سعيد زاده :"لا نؤيد ما جاء في تقرير اندبندنت عن مصدر روسي حول وجود خلاف روسي إيراني في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي".



وكانت الإندبندنت قد نقلت عن مصدر روسي، إن هناك خلافات جدية بين موسكو وطهران قد تؤثر على المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا.



وقال المصدر الروسي:"يتوقع البعض في روسيا أن تكون إيران أكثر استيعابًا في فيينا، لا سيما بالنظر إلى أن بايدن مستعد بوضوح للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".



وأضاف المصدر "أن استمرار الأزمة النووية في الوضع الحالي له عواقب اقتصادية على روسيا ويؤثر أيضًا على العلاقات بين موسكو وواشنطن"، موضحا أن الخلافات حول هذه القضية يمكن أن تؤثر على المفاوضات في فيينا.



وفي السياق شددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استئناف المفاوضات النووية التي انطلقت منذ أشهر في فيينا، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بأسرع وقت؛ حيث قال مساعد الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إنه يجب استئناف المحادثات بسرعة لتجاوز صعوبات تقنية وعوائق سياسية مهمة تعترضها.



وأضاف مذكرًا بتصريحات وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل أيام: «كما أشار وزير الخارجية بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة الماضي، فإن المناقشات النووية أحرزت تقدمًا كبيرًا بالفعل؛ لكن مع ذلك يجب التغلب على الصعوبات الفنية الكبيرة والعقبات السياسية المتبقية للتوصل إلى اتفاق».



وأكد مساعد الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة وقوية، بعد مناقشة أكثر المسائل حساسية.



وختم المسؤول الفرنسي تصريحاته مؤكدا أن بلاده لا تزال منخرطة بشكل كامل في هذه المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق مُرضٍ بالكامل.



يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كان حض طهران، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي يوم الجمعة الماضي، على اتخاذ «القرارات الأخيرة» للتوصل إلى تسوية تتيح إنقاذ الاتفاق النووي.



فيما أكد بلينكن أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة مع السلطات الإيرانية حول الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية عام 2018، كما اعتبر أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون صعبة للغاية إذا طالت المحادثات أكثر من اللازم.



يُذكر أنه منذ أبريل الماضي انطلقت في العاصمة النمساوية مفاوضات بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، بمشاركة أميركية غير مباشرة من أجل إعادة إحياء الاتفاق المتهاوي.



واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي شمل رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.



وقال رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا عباس عراقجي الأسبوع الماضي بعد اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، "حان الوقت لاتخاذ جميع الأطراف قرارا وعلى الدول الأخرى اتخاذ قرارات صعبة في هذا الشأن"، مؤكدا انه كان حان وقت الأطراف الأخرى لتتخذ قراراتها للعودة إلى الاتفاق النووي.



